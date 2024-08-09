У МОН пояснили, чи можуть отримати відстрочку відраховані з бакалаврату, після поновлення навчання

В Україні триває мобілізація, однак певні категорії громадян мать право на відстрочку. Зокрема, йдеться про студентів.

Однак запитання викликає ситуація, коли студент був відрахований, а згодом поновився на навчанні. Чи матиме він відстрочку, пояснив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв'ю "Українській правді".

Так, якщо військовозобов'язаний вже має бакалаврський ступінь або вступив колись на бакалаврат і був відрахований, а зараз поновився на навчанні або заново вступив на іншу спеціальність – він не матиме права на відстрочку.

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"Щодо приросту вступників на бакалаврат – якщо це особи, у яких мотивація отримати відстрочку, то це вступники, які колись закінчили ПТУ чи коледжі. На інших відстрочка не поширюється. Але сам факт, що доросле населення здобуває вищу освіту слід тільки вітати", – зазначив він.

Також Винницький запевнив, що наразі жодних додаткових обмежень щодо вступу до бакалаврат не планується.

"Кожен має право здобувати освіту будь-якого рівня (за конкурсом) і держава зацікавлена в тому, щоб наше суспільство було високоосвічене", – підсумував заступник міністра.

Нагадаємо, раніше адвокатка пояснила всі нюанси оформлення відстрочки від мобілізації.

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