В Москве взорвали авто заместителя начальника центра спутниковой связи ВС РФ - росСМИ

На севере Москвы произошел взрыв в Toyota Land Cruiser, принадлежащий заместителю начальника ПДРЦ в/ч 33790 в Подмосковье Андрею Торгашову. Взрыв произошел на парковке по улице Синявинской.

Об этом сообщают российские СМИ, в частности, Telegram-канал Astra.

Отмечается, что Торгашов оторвал ноги. Как сообщают жители дома, во дворе которого произошел взрыв, в машине якобы установлено газовое оборудование. Однако подтверждений этой информации нет. Рассматривают также версию по установке взрывного устройства.

Причиной взрыва автомобиля заместителя начальника передающего радиоцентра воинской части спутниковой связи стала детонация взрывного устройства, установленного в нем, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

"В момент, когда военный садился в автомобиль, сработало взрывное устройство. По данным очевидцев, Торгашов оторвал ноги. Также ранена женщина. Предварительно, это жена военного Майя", - говорится в сообщении.

Весь район возле дома по Синявинской улице в Москве, где утром произошел взрыв, перекрыли. Также не работал общественный транспорт, сейчас движение было открыто, сообщают местные жители.

В СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела.

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