В NASA показали, как выглядела самая мощная вспышка на Солнце, которая вызвала кратковременное отключение связи на Земле (видео)

Космический аппарат Solar Dynamics Observatory показал как выглядела самая мощная из возможных вспышек на Солнце класса X, произошедшая 6 января в солнечном пятне AR3182.

Об этом пишет Space. Мощная солнечная вспышка вызвала коротковолновое радиовыключение в южной части Тихого океана.

Отмечается, что взрыв создал горячий плазменный купол, задержавшийся над солнечным пятном AR3182 более часа. Из-за вращения Солнца яркое солнечное пятно скоро обратится к Земле и может продолжить свою взрывную активность в ближайшие дни.

Солнечное пятно AR3182 появилось не так давно, но в нем уже произошла самая мощная из возможных вспышек на Солнце, которая принадлежит к классу X, пятой и последней по мощности для солнечных вспышек, согласно принятой классификации.

Солнечные вспышки делятся по размеру на группы, обозначенные буквами, а класс X является самым мощным. В пределах каждого класса числа от 1 до 10 и более обозначают относительную силу вспышки.

Этот выброс энергии учёные классифицировали как вспышку класса Х1.2. То есть, это достаточно умеренная вспышка, хотя в этом классе нет числовых ограничений для обозначения таких вспышек.

Солнечная вспышка возникает, когда магнитная энергия накапливается в солнечной атмосфере и высвобождается во время интенсивного электромагнитного излучения. Более мощные вспышки классов M и X могут привести от незначительных к значительным отключениям радиосвязи на стороне Земли, обращенной к Солнцу, во время извержения.

Это именно то, что произошло, когда недавняя солнечная вспышка класса X1.2 прислала на Землю сильный импульс рентгеновского излучения и ультрафиолетового излучения. Распространяясь со скоростью света, излучение достигло Земли чуть более чем за 8 минут и ионизировало верхний слой земной атмосферы (термосферу), вызвав коротковолновое радиозатемнение в южной части Тихого океана.

Ученые прогнозируют, что солнечное пятно AR3182 может произвести еще серию вспышек класса X в ближайшее время.

Ранее телескоп Габбл увидел "новогодний фейерверк", образовавшийся на расстоянии 50 тыс. световых лет от Земли в шаровом скоплении NGC 6355, содержащем миллионы звезд, связанных вместе взаимной гравитацией.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!