В NASA показали подробные изображения извержения вулкана на спутнике Юпитера Ио

В субботу, 4 февраля, космический корабль NASA Juno совершил второй из двух близких пролетов мимо Ио, самого активного вулканического мира в нашей Солнечной системе. Этот пролет предоставил ученым поразительные изображения извержений происходивших в реальном времени вулканов.

Ио – это "замученная луна", которая постоянно подвергается гравитационному влиянию Юпитера и других спутников. Это трение нагревает Ио, что и приводит к его бурной вулканической активности. На поверхности Ио находится около 400 действующих вулканов, некоторые из которых извергают фонтаны лавы на десятки километров в воздух, пишет Science Alert.

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Во время пролета Juno 3 февраля удалось зафиксировать вырывавшиеся с поверхности Ио столбы вулканического газа и пепла. Эти изображения дают уникальную возможность изучить вулканические процессы этого мира.

Ученые миссии Juno надеются, что данные, собранные во время пролетов, помогут им лучше понять, что же на самом деле обуславливает взрывную активность Ио. В настоящее время существует две теории:

Глобальный магматический океан Эта теория утверждает, что под поверхностью Ио находится океан расплавленной магмы, который и является источником вулканической активности.

Эта теория утверждает, что под поверхностью Ио находится океан расплавленной магмы, который и является источником вулканической активности. Твердое ядро из горячего металла: Согласно этой теории, вулканизм Ио объясняется наличием твердого ядра из горячего металла, генерирующего тепло.

В ближайшие месяцы ученые будут тщательно изучать данные, собранные Juno, чтобы раскрыть тайны Ио и его удивительной вулканической активности.

Напомним, ученые ответили, какие астероиды могут уничтожить Землю и когда это может произойти.

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