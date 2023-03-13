В NASA показали уникальное фото заката Солнца на Марсе

Команда NASA опубликовала свежий снимок заката на Марсе, которую сделал дрон "Инджиньюити". На фото видно закат на фоне кратера Езеро, где работает дрон. Эта фотография была сделана цветной камерой высокого разрешения, расположенной на нижнем крае фюзеляжа "Ingenuity".

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Обычно эта камера используется для фотографирования марсианского рельефа, но на этот раз дрону удалось сделать потрясающую снимку. Фото размещено на веб-сайте миссии.

Солнце над марсианскими дюнами у кратера Езеро

Во время полета дрон преодолел 496 метров и поднялся на максимальную высоту 12 метров. В общей сложности дрон налетал более 10 тысяч метров на Марсе.

Ранее в NASA показали снимок таинственных отложений в кратерах на Марсе, сделавших аппарат HiRise космического корабля Mars Reconnaissance Orbiter. А также ранее в NASA показали фото солнечных лучей на Марсе, пробивающихся сквозь тучи.

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