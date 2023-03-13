У NASA показали унікальне фото заходу Сонця на Марсі

Команда NASA опублікувала свіжий знімок заходу Сонця на Марсі, яку зробив дрон "Інджін'юіті". На фото видно захід Сонця на тлі кратера Єзеро, де працює дрон. Ця світлина була зроблена кольоровою камерою високої роздільної здатності, що розташована на нижньому краї фюзеляжу "Ingenuity".

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Зазвичай ця камера використовується для фотографування марсіанського рельєфу, але на цей раз дрону вдалося зробити надзвичайну знімку. Фото опубліковане на сайті місії.

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Під час польоту дрон подолав 496 метрів і піднявся на максимальну висоту у 12 метрів. Загалом дрон наразі налітав більше 10 тисяч метрів на Марсі.

Раніше у NASA показали знімок таємничих відкладень у кратерах на Марсі, який зробив апарат HiRise космічного корабля Mars Reconnaissance Orbiter. А також раніше у NASA показали фото сонячних променів на Марсі, які пробиваються крізь хмари.

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