В НБУ спрогнозировали, когда в Украине вырастут тарифы на коммунальные услуги

В течение 2025 года тарифы на коммунальные услуги будут оставаться стабильными, однако с 2026 года возможна их постепенноя корректировка до экономически обоснованного уровня. Согласно прогнозу, в 2025 году стоимость газа, отопления и горячего водоснабжения не изменится.

В то же время, сложная ситуация в энергетике и государственном бюджете может повлиять на пересмотр тарифов в последующие годы. Такой прогноз сделали у НБУ.

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С 2026 года, вероятно, начнется постепенное повышение цен, чтобы привести их в соответствие с экономическими реалиями.

В НБУ отметили, что длительное сдерживание тарифов помогает контролировать уровень инфляции, но в то же время способствует накоплению финансовых проблем в государственных энергетических компаниях. Это может создавать дополнительные угрозы привлечения инвестиций в отрасль и повышать риски нестабильности на энергетическом рынке. В таком случае ценовое давление лишь сместится на следующие периоды, что может привести к еще большей экономической нагрузке в будущем.

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