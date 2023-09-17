В небе в США заметили таинственный объект, похожий на НЛО (видео)

В США жители Иллинойса в небе заметили загадочный объект. Они говорят, что это явление походило на НЛО – объект был белым и полупрозрачным.

Телеканал WQAD-TV сообщает, что в полицию поступило обращение от жителей Иллинойса, что они заметили в небе НЛО. Отмечалось, что объект походил на белый и полупрозрачный шар, который крепился к конструкции, похожей на коробку.

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"Некоторое время он неподвижно находился в небе, а затем исчез", – отмечается в сообщении.

В полиции заявили, что пытаются идентифицировать объект и сказали, что не верят в его инопланетное происхождение.

В Национальной метеорологической службе США прокомментировали, что за последнее время не запускали воздушные шары в этом районе. Там предположили, что это может быть опытный воздушный шар, запущенный другой организацией.

Ранее Пентагон показал видео с неопознанными летающими объектами, которое фиксировали пилоты.

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