В некоторых сферах в Украине произошел резкий рост зарплат: кому почти вдвое подняли оклады

По состоянию на декабрь 2024 года средний уровень заработной платы в Украине достиг 22,5 тыс. грн, что на 22% больше, чем год назад. В то же время отдельные профессии подверглись резкому росту оплаты труда.

К примеру, средний доход ортодонтов почти удвоился, поднявшись с 25 тыс. грн до 47,5 тыс. грн, что составляет прирост на 90%. Об этом говорится в данных крупного кадрового портала, которые публикует OBOZ.ua.

В 2024 году заработная плата выросла более чем на 50% для таких профессий: продюсер, специалист по кредитованию, инструктор автошколы, инженер-теплотехник, а также менеджер сети магазинов.

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Список специальностей, для которых больше всего выросли зарплаты:

Ортодонт – 47 500 грн (+90%)

Продюсер – 45 000 грн (+58%)

Кредитный эксперт – 23 500 грн (+57%)

Инструктор в автошколу – 35 000 грн (+56%)

Теплотехник – 35 000 грн (+56%)

Управляющий сети магазинов – 30 000 грн (+50%)

Фармер – 60 000 грн (+50%)

Коллектор – 30 000 грн (+46%)

Плиточник – 40 000 грн (+45%)

Работник линии раздачи – 19500 грн (+44%)

"Средняя зарплата в Украине – 22 500 грн. Это на 22% больше, если сравнивать с декабрем прошлого года. Медиана заработных плат рассчитана по данным из 192 688 вакансий, размещенных на Work.ua в Украине за последние 3 месяца", – указывают на сайте.

Напомним, согласно прогнозам правительства, в Украине средняя зарплата в 2025 году вырастет с 21,8 тысяч до 24,3 тысяч гривен. Это означает, что украинцы будут в среднем получать на 10,5% больше по сравнению с предыдущим годом. Однако ожидается, что инфляция составит около 9,5%. В результате реальный рост зарплат, с учетом повышения цен, будет лишь 1%.

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