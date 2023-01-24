"В несколько кликов": получить помощь от государства семьям с детьми станет легче в Дія
В Украине упростят получение помощи от государства для семей с детьми – это можно будет сделать через портал Дія.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Напомним, в приложении "Дія" доступны некоторые документы прямо в вашем смартфоне, а также есть портал "Дія", где можно получить услуги онлайн.
"Получить помощь от государства семьям с детьми станет легче. Просто подаете заявление в несколько кликов на портале Дія. Очереди, ксерокопии и бесконечные поездки в госучреждения – в прошлом", – пишет Федоров.
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Услуга доступна для:
- людей, усыновивших ребенка,
- людей, ухаживающих за больным ребенком,
- люди с инвалидностью с детства,
- дети с инвалидностью,
- одинокие матери или родители, не состоящие в браке.
Сейчас набирают тестировщиков, чтобы проверить и усовершенствовать сервис. Федоров пригласил присоединяться к бета-тесту по ссылке, там написаны условия еще более подробно.
"Продолжаем цифровизировать сферу социальных услуг", – резюмировал министр.
Ранее в приложении "Дія" стартовал опрос о дате празднования Рождества. Можно выбрать 4 варианта.
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