"В несколько кликов": получить помощь от государства семьям с детьми станет легче в Дія

Как получить государственную помощь семьям с детьми через Дія

В Украине упростят получение помощи от государства для семей с детьми – это можно будет сделать через портал Дія.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Напомним, в приложении "Дія" доступны некоторые документы прямо в вашем смартфоне, а также есть портал "Дія", где можно получить услуги онлайн.

"Получить помощь от государства семьям с детьми станет легче. Просто подаете заявление в несколько кликов на портале Дія. Очереди, ксерокопии и бесконечные поездки в госучреждения – в прошлом", – пишет Федоров.

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Услуга доступна для:

людей, усыновивших ребенка,

людей, ухаживающих за больным ребенком,

люди с инвалидностью с детства,

дети с инвалидностью,

одинокие матери или родители, не состоящие в браке.

Сейчас набирают тестировщиков, чтобы проверить и усовершенствовать сервис. Федоров пригласил присоединяться к бета-тесту по ссылке, там написаны условия еще более подробно.

"Продолжаем цифровизировать сферу социальных услуг", – резюмировал министр.

Ранее в приложении "Дія" стартовал опрос о дате празднования Рождества. Можно выбрать 4 варианта.

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