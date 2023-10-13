В Нидерландах был найден скелет графини, которая жила в 15 веке и принадлежала к могущественному роду

Во время археологических раскопок в Нидерландах ученые обнаружили восемь скелетов, в том числе один, возможно принадлежавший графине XV века. Исследования проводились вблизи Бинненхофа, комплекса построек в центре Гааги.

Об этом сообщает Den Haan FM.

Особое внимание ученых привлек именно скелет, найденный в часовне Хофкапеле, поскольку есть возможность того, что он принадлежал графине XV века, Якоби ван Бейерен. В том же месте также была обнаружена прядь волос графини, но для подтверждения этого нужны дополнительные исследования, которые могут занять несколько лет.

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Важно отметить, что Якоба I, известная также как Жаклин де Эно, была герцогиней Баварско-Штраубингской, графиней Голландии, Зеландии (1417-1433) и графиней Геннегау (1417-1432). Она родилась 15 июля 1401 и умерла 8 октября 1436 от туберкулеза, обозначив конец нидерландской линии Виттельсбахов.

Напомним, в пригороде Неаполя обнаружили 2000-летнюю гробницу с фреской цербера.

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