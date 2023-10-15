В Норвегии обнаружили древнюю лошадиную уздечку из эпохи викингов (фото)

Исследователи в горах Норвегии обнаружили железную подкову и уздечку эпохи викингов, закончившуюся примерно 1000 лет назад. Находку совершили на южной стороне перевала Лендбрейн.

Найти кожаные части на уздечке – чрезвычайная редкость. Об этом сообщает Live Science.

Отмечается, что форма уздечки усложняет датировку, и требуются дальнейшие исследования. Однако археологи считают, что артефакт может датироваться эпохой викингов (с 793 по 1066 г. нашей эры).

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В эпоху викингов перевал Лендбрин был популярным местом и известен большим количеством артефактов. Здесь обнаружили копья эпохи викингов, древний конский навоз и кости коней.

"Причина, по которой мы делаем все эти находки, состоит в том, что горный лед отступает из-за антропогенного изменения климата. Внутри льда артефакты находятся в гигантской доисторической морозильной камере", – рассказали исследователи.

Напомним, в Британии была обнаружена экспериментальная катапульта времен Второй мировой войны.

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