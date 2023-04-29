В Норвегии ученые обнаружили под землей 1200-летний корабль викингов (фото)

В Норвегии археологи нашли 20-метровый корабль с помощью георадара в кургане, ранее считавшемся пустым. Live Science сообщает, что он принадлежал викингам.

Курган на кладбище Салхушхауген долгое время считался пустым, однако археологи с помощью георадара обнаружили в нем 20-метровый корабль. Эта находка проливает свет на первых королей викингов, считают ученые.

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Отмечается, что это место ранее исследовали – более ста лет назад. Тогда здесь было найдено только 15 деревянных лопастей и несколько наконечников стрел.

В июне 2022 года археологи решили обыскать этот район с помощью георадара – устройства, использующего радиоволны для определения находящегося под поверхностью земли.

"Сигналы георадара четко показывают форму 20-метрового корабля. Он достаточно широк и напоминает корабль из Осеберга", – объяснил археолог из университета Ставангера в Норвегии Хокон Рейерсен.

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По его словам, судно имеет длину около 22 метров и в ширину более 5 метров. Кроме того, на самом деле он может быть погребальным кораблем.

По форме и размерам судно напоминает еще один корабль викингов, найденный на Карме в 1886 году.

Археологи намерены провести контрольные раскопки, чтобы изучить корабль и определить его возраст.

Ранее в Швеции археологи обнаружили уникальное сокровище эпохи викингов в возрасте около 1000 лет.

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