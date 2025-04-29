В Новороссийске Краснодарского края РФ раздались взрывы: вспыхнул масштабный пожар (фото)
В понедельник, 28 апреля, в российском Новороссийске (Краснодарский край) прогремели взрывы, после чего вспыхнул большой пожар.
Для ее ликвидации задействовано 57 спасателей и 19 единиц техники.
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Местные СМИ, в том числе канал Кубань 24, сообщают, что очевидцы слышали серию громких взрывов.
Между тем, OSINT-аналитик OSINTtechnical в сети X отмечает, что украинские силы нанесли точный удар по нефтебазе в Новороссийске, в результате чего объект охватило пламя.
Напомним, дроны атаковали российский Брянск.
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