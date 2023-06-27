В ОАЭ загорелся 36-этажный небоскреб, количество пострадавших неизвестно (видео)

Ночью 27 июня в городе Аджман на севере Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) разгорелся пожар в 36-этажном здании. Пламя охватило практически все здание.

Как сообщает агентство Fast News Network, сразу после того, как возник пожар, жителей небоскреба начали эвакуировать.

На видео, появившемся в соцсетях, видно, что огонь охватил почти все этажи дома. На месте работают пожарные бригады.

По данным Fast News Network, возгорание произошло в одной из высот жилого комплекса "Абраж-Аджман". Информация о пострадавших пока не поступала.

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Под утро пожарным удалось локализовать пожар. Как сообщает издание Ajman News, на место инцидента выехали начальник службы гражданской обороны Аджмана Джасем аль-Марзуки и ответственный за полицейские операции директор полиции Аджмана генерал Абдалла аль-Матруши.

Известно также, что жителей, эвакуированных из небоскреба во время пожара, разместят в гостиницах Аджмана.

Напомним, в египетском городе Александрия обрушился 13-этажный дом на улице Халил Хамада.

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