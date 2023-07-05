В оккупированной Ясиноватой произошел 'хлопок' у железнодорожного вокзала (фото и видео)

В оккупированной Ясиноватой Донецкой области 5 июля прогремели взрывы. Они произошли у железнодорожного вокзала.

Как сообщили очевидцы, на месте прилета в небо вздымаются столбы черного дыма. Отмечается, что попадание было по составам российских интервентов.

"Жирный прилет в оккупированной Ясиноватой Донецкой области. Удар пришелся в район железнодорожной станции, горят вагоны и фуры", – пишут местные паблики.

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Добавим, что до российского вторжения в 2014 году Ясиноватая была одним из крупнейших железнодорожных узлов Украины. Город с 2014 года находится под контролем российских боевиков.

Напомним, во вторник, 4 июля, на территории временно оккупированной Макеевки Донецкой области был уничтожен российский склад боеприпасов. Взрыв был очень мощным: боеприпасы детонировали три часа.

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