В оккупированном Донецке нанесен удар по базированию российских военных (фото, видео)

20 июля 2024 года в оккупированном Донецке прогремели взрывы. Оккупанты заявили о ракетной атаке ВСУ по Петровскому району Донецка.

"Рано утром произошло возгорание крыши автобусного парка "Донгортех". Сообщил глава столицы "ДНР" Алексей Кулемзин", – пишут оккупанты в соцсетях.

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В сети появились фото и видео с места прилета.

Тем временем в украинских пабликах пишут, что Силы обороны Украины нанесли удар по территории автобусного парка "Донгортех" в Донецке, где базировались российские военные.

Последствия взрывов в Донецке. Источник: t.me/donbassr Последствия взрывов в Донецке. Источник: t.me/donbassr

Последствия взрывов в Донецке. Источник: t.me/donbassr Последствия взрывов в Донецке. Источник: t.me/donbassr

Последствия взрывов в Донецке. Источник: t.me/donbassr Последствия взрывов в Донецке. Источник: t.me/donbassr

Последствия взрывов в Донецке. Источник: t.me/donbassr Последствия взрывов в Донецке. Источник: t.me/donbassr

Пока о пострадавших и погибших не сообщает ни российская, ни украинская сторона.

На днях, напомним, серия взрывов прогремела в оккупированном Луганске. Здесь произошел прилет по вертолетной площадке у авиационного училища.

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