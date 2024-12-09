В оккупированном Донецке взорвали автомобиль: погиб эксначальник Оленивской колонии Евсюков, его жена травмирована (фото, видео)

9 декабря во временно оккупированном Донецке взорвался автомобиль, что, вероятно, привело к гибели бывшего начальника Еленовской колонии Сергея Евсюкова. Российский пропагандистский канал Mash предполагает, что в результате взрыва мог погибнуть Сергей Евсюков. ногу, она находится в больнице в тяжелом состоянии.

В результате взрыва по меньшей мере два человека получили серьезные ранения. По предварительным данным, взрыв произошел со стороны водителя, однако оккупационные власти не уточняют, кому принадлежал автомобиль. Об этом сначала сообщили российские агентства РИА Новости.

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По предварительной информации, под днищем автомобиля Toyota Land Cruiser была заложена взрывчатка – около 100 граммов пластида в тротиловом эквиваленте.

Напомним, враг тонет при попытках высадиться на островах Днепра в Херсонской области.

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