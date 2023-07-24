В оккупированном Крыму дрон попал в состав боеприпасов: детонация продолжается, в Джанкое остановлены поезда

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов сообщил о попадании в состав боеприпасов окупантов в Джанкойском районе, утверждая, что над Крымом сбито 11 дронов. Он также сообщил об остановке движения по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой-Симферополь.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

"В небе над Крымом сбиты силами ПВО и подавлены средствами РЭБ 11 БПЛА противника.

Произошло попадание в состав боеприпасов в Джанкойском районе", – заявил Аксенов.

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Кроме того, принято решение эвакуировать население близлежащих сел в радиусе 5 километров от места взрыва в Джанкойском районе.

Также он заявил, что якобы обломками БПЛА поврежден частный дом в Кировском районе.

В результате взрыва на складе в Крыму пострадавших нет.

Сегодня ночью беспилотники атаковали столицу орков и Крым. РЭБ и ПВО все менее способны защищать небо окупантов. Чтобы там не происходило, но этого будет больше", – написал в своем Telegram-канале министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Напомним, Москву атаковали БПЛА: от взрывов повреждено здание вблизи Минобороны (фото, видео).

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