В Броварах летучая мышь напала на прохожего и покусала: подробности инцидента

В Киевской области жителя одного из городов покусала летучая мышь. Это произошло в парке "Победа" в Броварах.

Как сообщает "Трибуна - Бровары", об этом случае рассказала директор Броварского районного филиала ГУ "Центр контроля профилактики болезней Минздрава Украины" Елена Левченко во время оперативного совещания.

"В броварском парке "Победа" ребенка покусал летучая мышь… Сейчас ребенок получает антирабическое лечение", – говорится в сообщении.

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Тем временем Телеграмм-канал "Общественный ревизор. Бровары" пишет, что жертвой летучей мыши стал мужчина, а не ребенок: "36-летний броварчанин шел через парк и увидел раненую летучую мышь. Мужчина хотел помочь животному, но летучая мышь намерение человека поняла иначе и укусила своего спасителя".

Отмечается, что "муж получает третью прививку от бешенства". Издание также ссылается на заявление главы Броварского районного филиала ГУ "Киевский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" Елены Левченко.

"Общественный ревизор. Бровары" также написал, что летучие мыши тоже оказывают помощь - о них заботятся столичные зоозащитники.

Справка:

По данным Национального экологического центра Украины, в нашей стране обитает более 28 видов летучих мышей. Зимой они обычно спят (находятся в состоянии гибернации). Как только потеплеет, они просыпаются и возвращаются к активному и подвижному образу жизни.

Специалисты Центра советуют не трогать летучих мышей, если вы их нашли в доме или встретили на улице. Также не стоит во время прогулки допускать, чтобы ваш любимец приближался к летучей мыши, если вы встретили его на природе.

Летучие мыши являются естественным резервуаром и носителями многих инфекционных, вирусных заболеваний. Среди них – атипичная пневмония, MERS, вирус Эбола, вирус бешенства, вирус гриппа, Нипах и Хендра. Причем сами рукокрылые ими не болеют.

Вирусы от летучих мышей попадают в организм человека чаще всего из-за контакта с экскрементами этих животных.

Также, часто в связи с летучими мышами упоминают вирус бешенства. Обычно заражение будет, если укусит летучая мышь (воздушно-капельным путем это заболевание практически не передается, но можно заразиться при контакте с животным, имея при этом ранки на руках или при укусах животным).

Ученые отмечают, что летучие мыши обычно сами не атакуют. Животное укусит только тогда, когда почувствует угрозу.

Напомним, в феврале спасатели ГСЧС нашли на балконе квартиры в Днепре 140 летучих мышей.

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