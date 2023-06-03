В Перу нашли мумии детей: возможно, были принесены в жертву

Во время раскопок на территории гробницы возле Лимы, Перу археологи нашли шесть детских мумий, которых, вероятно, принесли в жертву сотни лет назад. Как предполагают ученые, детей убили для того, чтобы они сопровождали умершего дворянина в потустороннюю жизнь.

Об этом пишет НВ.

Тела детей были завернуты в ткань. Гробница принадлежала состоятельному человеку, может быть, политику. Она находится в 24 км к востоку от Лимы.

"Дети могли быть близкими родственниками и были помещены в разные части входа в гробницу мумии дворянина, один поверх другого", – заявил археолог Питер Ван Дален.

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"Согласно нашей рабочей гипотезе, дети должны были быть принесены в жертву, чтобы сопровождать мумию в подземный мир", – сказал Ван Дален.

Кроме того, археологи обнаружили немумифицированные останки семи взрослых людей, остатки ламоподобных животных и глиняную посуду. Умершему дворянину было около 20 лет на временя смерти. Его обнаружили связанным с закрытым руками лицом.

Напомним, ученые нашли в Иране древний подземный город, служивший укрытием от захватчиков.

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