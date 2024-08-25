В ПФУ предложили новую услугу для пенсионеров: о чем идет речь

В Пенсионном фонде была создана новая услуга для пенсионеров, которая должна упростить доступ к сервисам.

Так, на официальном сайте ПФУ появился новый сервис под названием "Запись на прием". Об этом пишет 24 канал.

Этот сервис позволяет выбрать удобную дату и время для посещения сервисного центра главного управления Пенсионного фонда.

Следует заметить, что вы можете записаться онлайн, следуя инструкциям по ссылке.

Для выполнения процедуры необходимо войти на сайт, выбрав один из способов, который будет удобнее для вас:

КЭП;

Действие.Подпись;

ID.GOV.UA.

Напомним, ранее UAportal писал, следует ли украинским пенсионерам ожидать индексацию выплат до конца года.

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