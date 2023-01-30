В ПФУ предупредили о 'заморозке' пенсии: как не потерять деньги

В Пенсионном фонде Украины предупредили, что существуют условия, при которых выплата пенсий будет прекращена. В частности, такое может произойти о пенсионерах, получающих средства на банковскую карту.

В случае, если пенсионер не выполняет никаких операций с картой в течение длительного срока, выплаты прекращаются. Речь идет о периоде более шести месяцев.

В ПФУ предупреждают, что достаточно выполнять хотя бы одну операцию во избежание "заморозки" пенсионных выплат. Впрочем, если такое произошло, не стоит паниковать.

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Пенсионеру достаточно явиться лично в любое отделение ПФУ и подтвердить личность с помощью документов. Специалисты за период до 10 дней с момента обращения проведут проверку данных и возобновят выплаты.

После этого выплаты на карту будут возобновлены. Также пенсионеры смогут получить те средства, которые не поступали, пока операция была "заморожена".

Напомним, что у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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