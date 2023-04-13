В ПФУ рассказали, кому еще повысят выплаты летом 2023 года

В Украине запланировано еще одно повышение пенсионных выплат. Речь идет о перерасчете пенсий для государственных служащих, ученых, работников органов местного самоуправления.

Он будет проведен в июле 2023 года. Об этом сообщила Елена Охрименко, директор Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот Пенсионного фонда Украины.

Отмечается, что пенсионные выплаты увеличатся на 19,7%. Впрочем, сумма для каждого лица будет рассчитана индивидуально.

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Прибавка будет зависеть от уровня пенсии. Чем больше начальная сумма, тем больше будет дополнительная выплата.

Кроме этого в июне доплаты получат задним числом работающие пенсионеры, которым перерасчет проводят с 1 апреля.

"Пересчет работающим пенсионерам пенсий будет произведен с 1 апреля, как это предусмотрено законодательством. Однако проиндексированные выплаты они смогут получить только в июне вместе с доплатой за апрель и май", – сказала Охрименко.

Напомним, ранее Правительство приняло решение о выплате украинцам пенсий даже при отсутствии стажа. Это коснется некоторых категорий пенсионеров.

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