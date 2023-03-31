В ПФУ сделали важное заявление о стаже при оформлении пенсии: о чем идет речь

В результате полномасштабной войны многие украинцы оказались в затруднительных обстоятельствах с малой заработной платой. Поэтому граждане, которые должны оформлять пенсионные выплаты, имеют неуверенность.

Низкий уровень заработка при приобретении страхового стажа повлияет на размеры пенсионных выплат. В ПФУ объяснили, что делать в такой ситуации, сообщает "На пенсии".

Отмечается, что зарплату, полученную во время военного положения и в течение трех месяцев после его завершения, можно не учитывать при исчислении пенсии. Соответствующие изменения власти приняли в 2022 году.

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В то же время приобретенный за этот период стаж сохраняется за человеком. Возможность так называемой "оптимизации заработка" создана для исключения из расчета низкой зарплаты, чтобы увеличить пенсионные выплаты.

Для исключения нежелательных периодов из расчета следует отметить это в заявлении в ПФУ. Кроме периодов военного положения можно также исключить зарплату за период карантина (с марта 2020 года до его решения и шесть календарных месяцев после этой даты).

Напомним, у некоторых украинцев будет большая пенсия. Однако это касается работающих граждан. Больше о накопительной пенсионной системе и двойных выплатах, читайте в материале UAportal.

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