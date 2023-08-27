В пирамиде майя обнаружили доказательства, что древние племена отрезали головы людям для ритуалов (фото)

Археологи в Мексике, исследовавшие пирамиду майя, обнаружили доказательства ритуального обезглавления. Это произошло во время раскопок пирамидальной постройки в Moral Reforma — в городе майя классического периода, расположенного в муниципалитете Баланкан в мексиканском штате Табаско.

Заселение этого места датируется примерно 300 годом нашей эры, оно стало важным торговым центром вдоль реки Сан-Педро-Мартир, сообщает INAH.

Отмечается, что этот город развивался до 622-756 гг. нашей эры, занимая территорию в 215 акров. Здесь были построены дворцы, площади и несколько комплексов пирамид.

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В апреле 2023 года археологи из INAH обнаружили здесь 13 захоронений. Когда исследователи провели физическое антропологическое исследование останков захоронения, то подтвердили, что по крайней мере два человека были обезглавлены в результате ритуалов подношения (600–900 гг. н.э.).

На одном из двух черепов заметили следы горизонтальных порезов у кости, образующей основание черепа, и первых двух костей в верхней части позвоночника.

Мириам Анжелика Камачо Мартинес, физический антрополог из INAH Tabasco Centre, сказала: "Использование острого предмета использовалось для извлечения черепа, и мы это знаем, потому что шейные отделы и нижняя челюсть сохранили свою анатомическую связь, хотя трудно определить, эта травма стала причиной смерти, было ли это сделано посмертно".

Несколько захоронений имели черепа с признаками пластинчатой косой деформации, формы искусственной модификации черепа, которая указывала на высокий социальный статус. Исследователи предположили, что захоронения, организованные по глубине и стилю, возможно, были назначены в качестве жертв божеству подземного мира майя, как часть ритуала освящения храма.

Ранее эксперты из Национального института антропологии и истории (INAH) в Мексике обнаружили еще одно захоронение времен майя. Принесенный в жертву человек имел при себе драгоценное украшение – нефритовое кольцо.

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