В Подмосковье произошел взрыв на подстанции: без света пол города Подольск (видео)

В среду, 3 апреля, на энергоподстанции в подмосковном Подольске произошел взрыв, после чего вспыхнул пожар.

В нескольких районах города после взрыва исчезло электричество, сообщают местные паблики. В Подольске также обесточен электротранспорт.

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Власти Подольска прокомментировали инцидент на подстанции и сообщили о возобновлении электроэнергии по резервной схеме.

Администрация города отметила, что отключение электричества в нескольких микрорайонах городского округа произошло из-за выхода из строя масляного выключателя на подстанции рядом с железнодорожной станцией Подольск.

"Во все адреса электроэнергия уже поступила по резервной схеме. В течение часа специалисты будут переключать подачу на постоянный носитель", — говорится в сообщении.

Напомним, 25 марта в ростовской области России неизвестные беспилотники атаковали новочеркасскую ГРЭС.

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