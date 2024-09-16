В Польше нашли средневековые захоронения 'детей-вампиров' с замками против зомби (фото)

В Польше обнаружили удивительные детские захоронения XIII века, свидетельствующие о давних верованиях в нечистую силу. Во время раскопок на Горе Хелмской археологи наткнулись на два детских скелета, похороненных необычным образом.
Оба тела были положены на спину, головами к западу, а одна из могил обнаружила признаки так называемого "антивампирского" захоронения. Могилы были расположены не на известном кладбище, а тела погибших детей были уложены прямо в яму, сообщает Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków в Facebook.
Археологи установили, что голова ребенка была отсечена и положена лицом вниз в могилу, а на туловище положены камни. Саму могилу обозначали два столба.
Такие удивительные ритуалы захоронения были распространены в Средневековье. Люди верили, что некоторые умершие могут вернуться из мертвых как нечистая сила и наносить вред живым. Чтобы предотвратить это, использовали различные методы:
Отсечение головы: чтоб душа не могла возвратиться в тело.
Возложение камней на тело: чтобы прижать умершего к земле.
Возвращение лицом к земле: чтобы нечистая сила не могла подняться.
Обнаруженные останки будут тщательно исследованы антропологами, чтобы получить больше информации о причинах таких необычных захоронений и о жизни людей в Средневековье.