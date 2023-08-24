В Польше обнаружили остатки средневековой башни в старом городе Люблина (фото)

В Польше археологи, проводящие раскопки в старом городе Люблина, обнаружили остатки средневековой башни. Она имеет четыре стороны и изображена на панораме Люблина Брауна и Гогенберга, опубликованной в Кельне в 1618 году.

Люблинский воеводский консерватор памятников Дариуш Копчевский отметил, что эта башня, скорее всего, упоминается в привилегии Стефана Батория, изданном иезуитам в 1585 году. Эта привилегия разрешала строительство иезуитского комплекса вне стен города с юга, сообщает HeritageDaily.

Строительство городских укреплений было поручено Казимиром III Великим (король Польши с 1333 по 1370 гг.), который в 1341 году построил большой каменный замок и окружил город оборонительными стенами.

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Однако к 16-17 векам городские стены были в основном устаревшими, и большинство из них были снесены к 19 веку, когда город расширялся.

"Параллельно с археологическими работами проводятся архитектурные и консервационные исследования, в ходе которых будут обнаружены остатки башни и системы укреплений Люблина", – добавил Копчевский.

Напомним, в Греции обнаружили медные и глиняные фигурки в разрушенном старинном храме.

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