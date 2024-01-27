В Польше перевернулся автобус Варшава-Одесса с более чем 60 пассажирами: что известно (фото)

В Польше в городе Голембе перевернулся автобус с украинцами

Ночью на уездной дороге в городе Голембе Грубешевского уезда (Люблинское воеводство, Польша) произошла авария с перекинувшимся на дороге автобусом. В транспортном средстве ехал 61 человек, все они – граждане Украины. 18 человек пострадали.

Об этом пишет сайт tvn24.pl. Авария произошла около 4 часов утра. Автобус упал на бок на повороте дороги. По словам спикера Государственной пожарной службы в Грубешове, старшего капитана Марцина Лебедевича, на момент аварии шел снег, но это не стало причиной ДТП.

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В автобусе было 59 пассажиров и два водителя.18 человек получили ушибы и доставлены в больницы. Остальные пассажиры доставлены в соседний дом культуры. Окружная дорога, где произошла авария, остается перекрытой в обоих направлениях. Ожидается, что трудности с движением продолжатся.

В настоящее время ведется расследование причин аварии. По данным польских СМИ, автобус следовал из Украины в Германию. На месте происшествия работают спасатели, полицейские и медики.

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