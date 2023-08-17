В польском лесу обнаружили старинные украшения готов (фото)

В лесу на севере Польши археологи обнаружили 2000-летнее место захоронения готов, наполненное старинными драгоценностями. В 50 могилах, найденных вблизи села Старая Река, было найдено множество бесценных артефактов.

В частности, исследователи обнаружили два серебряных бусы, две серебряные фибулы и элементы бусы из маленьких серебряных бусин, а также украшения со змеевыми мотивами. Об этом сообщает The First News.

Археологи также обнаружили фрагменты керамики, а также совершенно невредимую 2000-летнюю урну. Через три недели исследователям удалось проанализировать более 250 квадратных километров площади кладбища и обнаружить 50 могил.

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К сожалению, состояние значительной части обнаруженного некрополя требует срочных раскопок, чтобы помочь спасти и сохранить это место.

Германский народ, способствовавший падению Западной Римской империи и возникновению средневековой Европы, ранние готы населяли северную Польшу между 1-м и 5-м веками нашей эры.

Известно, что готы жили в лесистой местности возле села Оси, недалеко от которого было обнаружено новое место захоронения.

Напомним, археологи откопали на Ровенщине старинную шпильку и бус.

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