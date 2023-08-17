ukr
русский
Наука

У польському лісі виявили старовинні прикраси готів (фото)

Анастасія Крищук

У польському лісі виявили старовинні прикраси готів (фото)

У лісі на півночі Польщі археологи виявили 2000-річне місце поховання готів, наповнене старовинними коштовностями. У 50 могилах, знайдених поблизу села Стара Река, було знайдено велику кількість безцінних артефактів.

Зокрема, дослідники виявили два срібних намиста, дві срібні фібули та елементи намиста з маленьких срібних намистин, а також прикраси зі змійовими мотивами. Про це повідомляє The First News.

Археологи також знайшли фрагменти кераміки, а також абсолютно неушкоджену 2000-річну урну. За три тижні дослідникам вдалося проаналізувати понад 250 квадратних кілометрів площі кладовища і виявити 50 могил.

Читайте також: Вчені заявили, що розгадали таємницю древнього календаря майя

На жаль, стан значної частини виявленого некрополя вимагає термінових розкопок, щоб допомогти врятувати та зберегти це місце.

У польському лісі виявили старовинні прикраси готів (фото)

Германський народ, який сприяв падінню Західної Римської імперії та виникненню середньовічної Європи, ранні готи населяли північну Польщу між 1-м і 5- м століттями нашої ери.

У польському лісі виявили старовинні прикраси готів (фото)

Відомо, що готи жили в лісистій місцевості біля села Осі, неподалік від якого було виявлено нове місце поховання.

У польському лісі виявили старовинні прикраси готів (фото)

Нагадаємо, археологи відкопали на Рівненщині старовинну шпильку та намистину.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Наука