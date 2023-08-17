У польському лісі виявили старовинні прикраси готів (фото)

У лісі на півночі Польщі археологи виявили 2000-річне місце поховання готів, наповнене старовинними коштовностями. У 50 могилах, знайдених поблизу села Стара Река, було знайдено велику кількість безцінних артефактів.

Зокрема, дослідники виявили два срібних намиста, дві срібні фібули та елементи намиста з маленьких срібних намистин, а також прикраси зі змійовими мотивами. Про це повідомляє The First News.

Археологи також знайшли фрагменти кераміки, а також абсолютно неушкоджену 2000-річну урну. За три тижні дослідникам вдалося проаналізувати понад 250 квадратних кілометрів площі кладовища і виявити 50 могил.

Читайте також: Вчені заявили, що розгадали таємницю древнього календаря майя

Відео дня

На жаль, стан значної частини виявленого некрополя вимагає термінових розкопок, щоб допомогти врятувати та зберегти це місце.

Германський народ, який сприяв падінню Західної Римської імперії та виникненню середньовічної Європи, ранні готи населяли північну Польщу між 1-м і 5- м століттями нашої ери.

Відомо, що готи жили в лісистій місцевості біля села Осі, неподалік від якого було виявлено нове місце поховання.

Нагадаємо, археологи відкопали на Рівненщині старовинну шпильку та намистину.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!