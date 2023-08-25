В Португалии обнаружили сотни мумифицированных пчел, живших во времена фараонов (фото)

Сотни мумифицированных пчел в их коконах, которым почти три тысячи лет были найдены на юго-западном побережье Португалии, в новом палеонтологическом месте на побережье Одемеры.

Как сообщает PÚBLICO, этот метод окаменения чрезвычайно редок и обычно скелет этих насекомых быстро разлагается, поскольку имеет хитиновый состав, который является органическим соединением.

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В исследовании, опубликованном в международном журнале Papers in Paleontology, отмечается, что степень сохранения этих пчел настолько исключительна, что ученые смогли идентифицировать не только анатомические детали, определяющие тип пчелы, но также их пол и даже запас монофлорной пыльцы, оставленной матерью, когда она строила кокон.

Палеонтолог Карлос Нето де Карвальо, координировавший проект, отметил, что были найдены четыре палеонтологических места с высокой плотностью окаменелостей пчелиных коконов. Эти места были найдены на побережье Одемиров.

Эти коконы, изготовленные почти 3000 лет назад, хранят, как саркофаг, молодые особи пчелы Eucera, никогда не видевшие света. Это один из примерно 700 видов пчел, все еще существующих на территории материковой Португалии.

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