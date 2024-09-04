В прокат выходит триллер Wolfs с Брэдом Питом и Джорджем Клуни

Две легенды Голливуда, Брэд Питт и Джордж Клуни, объединились в новом комедийном триллере Джона Уоттса, режиссера популярной трилогии "Человек-паук: Возвращение домой". В фильме "Волки" актеры предстают в роли опытных ветеранов-расследователей, которых нанимают для выполнения одной и той же задачи.

Этот дуэт звезд играет двух сторон одной медали, двух одиноких волков, которые вынуждены сотрудничать, несмотря на свои отличия. Питт и Клуни демонстрируют потрясающую химию на экране, создавая образ двух мужчин, которые, несмотря на свои достижения, остаются верны своим одиноким путям, пишет imdb.com.

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Сюжет фильма разворачивается вокруг исчезновения молодого человека, а главные герои оказываются вовлечены в опасную игру, полную неожиданных поворотов. Авторы фильма играют на контрастах между двумя харизматическими персонажами, подчеркивая их общие черты и индивидуальность.

Несмотря на увлекательный сюжет и звездный состав, критики отмечают, что фильм не выходит за рамки жанровых клише. Хотя Питт и Клуни вносят свежие нотки в свои роли, в общем-то "Волки" - это достаточно стандартный голливудский триллер.

Однако фильм имеет все шансы понравиться поклонникам обоих актеров, а также любителям жанра. "Волки" - это динамичное кино, позволяющее насладиться игрой звезд и расслабиться после трудовой недели.

Брэд Пит. Источник: imdb.com Брэд Пит. Источник: imdb.com

Премьера фильма "Волки" прошла на Венецианском кинофестивале, а с 20 сентября его можно будет увидеть в кинотеатрах Северной Америки. С 27 сентября фильм станет доступен на платформе Apple TV+ для зрителей по всему миру.

Ранее была названа дата выхода фильма "Аватар: Огонь и пепел".

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