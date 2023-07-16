В пустыне в Африке нашли нагруженный золотом потерянный 500 лет назад корабль (видео)

В африканской пустыне был найден корабль с золотыми монетами. Это судно пропало 500 лет назад.

Greek Reporter сообщает, что на борту корабля Bom Jesus были найдены золотые монеты.

Отмечается, что судно Bom Jesus, плывшее из Лиссабона в Индию в 1533 году, исчезло бесследно, но теперь его руины обнаружены при разработке алмазных месторождений.

Кроме тысячи золотых монет на борту корабля были золотые и медные слитки, предназначенные для торговли в Индии. Впрочем, корабль приблизился к берегу слишком близко во время шторма, что привело к его аварии на побережье Намибии.

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Команда исследователей также нашла мушкет и куски металла, похороненные в песке у корабля. Там были найдены компасы, мечи, астрологические инструменты, каноны и даже "капсула времени". Нашли еще и серебряные монеты.

Хотя об истории самого Bom Jesus мало известно, предполагают, что корабль был частью класса военно-морских судов, которые были более крупными, эффективными и выносливыми, чем предыдущие португальские и испанские суда, чтобы облегчить дольше экспедиции, совершенные португальскими флотами в это время.

Археологи и исследователи считают, что эта находка является огромным шагом в возобновлении истории морских путешествий и торговли в начале Великих географических открытий. Остатки Bom Jesus стали объектом хранения и исследований, а доступ к ним ограничен и контролируется горнодобывающей службой.

Напомним, в акватории Эгейского моря у острова Китира были случайно найдены обломки судна, которое, по предположениям ученых, может иметь около 2500 лет.

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