В Раде объяснили, будут ли вручать повестки украинцам за границей

До 16 июля военнообязанные обязаны обновить учетные данные. Это также касается украинцев, находящихся за границей.

Однако, при посещении иностранного консульства таким гражданам не будут вручать повестки. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

По его словам, процедура обновления персональных данных необходима именно для того, чтобы сотрудники ТЦК понимали, сколько военнообязанных граждан находятся за границей.

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"У нас нет механизма вручения повестки за границей, потому что это вручают представители ТЦК СП, а за рубежом, скажем так, юрисдикция их не распространяется", – отметил нардеп.

В то же время лица, у которых нет военно-учетных документов, после 16 июля не смогут оформить загранпаспорт и воспользоваться другими консульскими услугами. Чтобы получить такие документы, украинским мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет следует своевременно обратиться в консульства тех стран, где они временно проживают.

Консульские услуги в загранучреждениях Украины в условиях военного положения будут предоставляться гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, своевременно обновившим свои персональные данные.

В то же время предоставление консульских услуг не будет ограничено в случае:

оформление удостоверения личности, чтобы вернуться в Украину;

предоставление консульских услуг, касающихся детей гражданина Украины, когда один из родителей является иностранцем или человеком без гражданства;

проведение консульских действий по заявлениям находящихся под арестом украинцев были задержаны или лишены свободы за пределами Украины.

Ранее мы рассказывали, какие изменения ждут украинцев с 1 июля по мобилизации.

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