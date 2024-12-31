В результате атаки дронов на нефтебазе в российской Смоленской области загорелся пожар (видео)

С рассветом 31 декабря в российских СМИ и соцсетях появились сообщения о пожаре на нефтебазе в Смоленской области после атаки беспилотников.

Об этом сообщает российская служба ВВС, российские паблики.

В сообщениях отмечается, что под удар попала нефтебаза в городе Ярцево Смоленской области.

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Глава района подтвердил атаку на объект топливно-энергетической инфраструктуры.

Очевидцы указывают, что в районе Ярцево было слышно более десятка взрывов, после которых возник масштабный пожар.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин подтвердил информацию, заявив, что нефтебаза в Ярцево загорелась в результате атаки, которую он приписал украинским беспилотникам.

Напомним, в российском Брянске дроны попали по ракетному арсеналу.

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