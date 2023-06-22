В результате взрыва газа в 16-этажке Киева один человек погиб, 18 спасены (фото и видео)

В ночь на 22 июня в Днепровском районе столицы по ул. Малышка произошел взрыв газа в 16-этажном жилом доме. В результате взрыва были разрушены квартиры на трех этажах и разгорелся пожар.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, служба ГСЧС спасли 18 жителей дома. "Двое пострадавших госпитализированы. Под завалами в поврежденной части 16-этажного дома в Днепровском районе, где произошел взрыв, спасатели обнаружили тело одного погибшего. Поисково-спасательные работы продолжаются", – добавил он.

Столичная ГСЧС сообщает, что в 05:45 пожар спасатели локализовали пожар. "Спасены 18 человек, 2 человека травмированы. В ходе разведки, под завалами был обнаружен погибший мужчина", - отметили в службе спасения.

Работы продолжаются. К ликвидации последствий привлечены 70 спасателей и 13 единиц техники.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!