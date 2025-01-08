В РФ заявили о такой дроне на 7 областей: в Энгельсе загорелся пожар на НПЗ (видео)

В городе Энгельс Саратовской области России раздалась серия мощных взрывов, после чего возник пожар в районе нефтебазы. Местные жители сообщают, что над разными районами города раздалось около 25 громких взрывов, а в небе были видны яркие вспышки.

В результате этого в районе нефтебазы разгорелся масштабный пожар. Об этом сообщают российские Telegram-каналы, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин ранее предупреждал о возможной угрозе атаки беспилотников. Впоследствии он заявил, что обломки якобы сбитого БПЛА упали на один из промышленных объектов в Энгельсе.

В своем следующем сообщении Бусаргин подтвердил, что ночью Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке дронов.

В Энгельсе расположен военный аэродром, где базируются стратегические бомбардировщики ТУ-95. Этот объект уже не раз становился целью атак беспилотников.

Города Саратов и Энгельс расположены по обеим берегам реки Волга: Саратов на правом, а Энгельс — на левом.

Также Минобороны России заявило о якобы сбитии 32 беспилотников над семью областями РФ и в акватории Азовского моря.

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По информации российского военного ведомства, больше всего дронов — 11 — было якобы уничтожено над Саратовской областью.

Остальные беспилотники были сбиты следующим образом:

по четыре дрона над Курской и Ростовской областями,

по три над Белгородской и Брянской областями,

два — над Краснодарским краем,

один - над Волгоградской областью,

еще четыре – над акваторией Азовского моря.

Напомним, в российском Брянске дроны попали по ракетному арсеналу.

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