В Риме нашли театр правителя Нерона, считающегося жесточайшим правителем римской эпохи

Под огражденным садом в Риме был обнаружен театр, принадлежавший императору Нерону и считавшийся потерянным.

Об этом сообщает издание Newsweek.

Археологи проводили раскопки в этом районе в течение двух лет и нашли лестницу театра, фасад сцены, мраморные колонны и служебные комнаты, возможно, костюмерные. Также были обнаружены украшения из листьев, свидетельствующие об идентификации этого здания как театра Нерона.

Кроме того, на территории театра были обнаружены кубки для напитков. Археологи планируют исследовать историю театра для получения большей информации о временах Нерона.

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Император Нерон правил Римской империей с 54 г.р. до своей смерти в возрасте 30 лет, известен своим жестоким характером и развратом. Хотя его обвиняли в большом пожаре в Риме, историки противоречат этому утверждению. Театр, найденный археологами, считается личным театром Нерона, где он пел и выступал перед зрителями и демонстрировал захваченное имущество. Это здание было упомянуто в древних текстах, но считалось утраченным до его обнаружения в 2020 году во время раскопок.

Напомним,в Перу нашли гробницу шамана, похороненного лицом вниз.

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