В Перу нашли гробницу шамана, похороненного лицом вниз (фото)

Археологи во время раскопок в провинции Чота в Кахамарке в Перу обнаружили гробницу шамана, который, как полагают, жил около 3000 лет назад. Находка является первой схожей в регионе.

Как сообщает IFLScience, шамана похоронили со знаком ягуара в археологическом комплексе Пакопампа – это место было источником всевозможных древних захоронений.

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Гробница состояла из большой круглой ямы шириной в три метра и глубиной около метра. В ней лежало тело взрослого человека со скрещенными руками и ногами. Шамана похоронили лицом вниз.

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"За 43 года исследований в Перу я впервые вижу такую позицию", – заметил археолог Национального музея этнологии Японии и со-директор археологической группы Юджи Секи.

По его словам, шаман был похоронен под шестью слоями черной земли, смешанной с пеплом, а его тело было окружено разными ритуальными предметами. Здесь обнаружили керамические чаши и печати. На одной из печатей был изображен ягуар.

Напомним, в Иордании обнаружили пустынный храм в возрасте 9000 лет.

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