У Перу знайшли гробницю шамана, якого поховали обличчям донизу (фото)

Археологи під час розкопок в провінції Чота в Кахамарка у Перу знайшли гробницю шамана, який, як вважають, жив близько 3000 років тому. Знахідка є першою подібною в регіоні.

Як повідомляє IFLScience, шамана поховали зі знаком ягуара в археологічному комплексі Пакопампа – це місце було джерелом різноманітних стародавніх поховань.

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Гробниця складалася з великої круглої ями шириною три метри та глибиною близько метра. У ній лежало тіло дорослої людини зі схрещеними руками й ногами. Шамана поховали обличчям вниз.

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"За 43 роки досліджень у Перу я вперше бачу таку позицію", – зауважив археолог Національного музею етнології Японії та співдиректор археологічної групи Юджі Секі.

За його словами, шаман був похований під шістьма шарами чорної землі, змішаної з попелом, а його тіло було оточене різними ритуальними предметами. Тут знайшли керамічні чаші та печатки. На одній з печаток було зображено ягуара.

Нагадаємо, в Йорданії виявили пустельний храм віком 9000 років.

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