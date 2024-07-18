В роскошном отеле Бангкоке нашли шесть тел: женщина отравила гостей чаем с цианидом (фото)

Шестерых людей нашли мертвыми во вторник в роскошном отеле Grand Hyatt Erawan в центре Бангкока. Тайская полиция подозревает, что один из них совершил убийство-самоубийство, отравив других цианидом.

Жертвы, три мужчины и три женщины в возрасте от 37 до 56 лет, были гражданами Вьетнама, двое из них также имели американское гражданство. По словам полиции, они приехали в Таиланд как туристы, пишет dailymail.co.uk.

Тела нашли в номере гостиницы после того, как горничная не смогла связаться с гостями, чтобы они уехали. По словам полиции, в номере не было признаков борьбы или ограбления, а на телах не было ран.

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Вскрытие показало, что в телах погибших был цианид. Полиция считает, что яд был добавлен в их чай, ведь в номере были использованы чайные чашки, а блюда по доставленному обслуживанию номеров остались нетронутыми.

Мотив преступления все еще неизвестен, но полиция расследует возможность того, что убийство произошло из-за финансовых проблем. Супруги среди погибших инвестировали деньги в двух других жертв, и полиция не исключает, что это могло стать мотивом для преступления.

Убийство в отеле Бангкока. Источник: АР Убийство в отеле Бангкока. Источник: АР

Убийство в отеле Бангкока. Источник: AFP.com Убийство в отеле Бангкока. Источник: AFP.com

Убийство в отеле Бангкока. Источник: ViralPress Убийство в отеле Бангкока. Источник: ViralPress

Убийство в отеле Бангкока. Источник: AFP.com Убийство в отеле Бангкока. Источник: AFP.com

Убийство в отеле Бангкока. Источник: Getty Images Убийство в отеле Бангкока. Источник: Getty Images

Смерть туристов вызвала широкий резонанс в Таиланде, потому что страна очень зависит от туризма. Премьер-министр Таиланда Сретта Тависин лично посетил место происшествия и пообещал, что расследование будет проведено тщательно.

Полиция опрашивает свидетелей и изучает записи с камер наблюдения, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

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