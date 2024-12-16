Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что Россия должна быть готова к любым сценариям, включая возможный военный конфликт с НАТО в ближайшие десять лет. По его словам, это необходимость через решения, принятые на саммите Североатлантического альянса в июле 2024 года, а также изменения в стратегических документах США и других стран НАТО.

Белоусов, выступая на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, подчеркнул важность подготовки к таким возможным угрозам в рамках современной международной ситуации.

В июле 2024 года в Вашингтоне состоялся саммит НАТО, на котором Альянс заявил, что Украина находится "на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции". Это стало важным сигналом для России, воспринимающей укрепление связей между Украиной и НАТО как серьезную угрозу своей безопасности. Такие заявления и решения были положены в основу новых стратегических разработок, касающихся отношений со странами Североатлантического союза.

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Белоусов отметил, что Россия должна готовиться к усилению противостояния с коллективным Западом. Он подчеркнул, что в настоящее время вооруженные силы России решают задачи, поставленные верховным главнокомандующим Владимиром Путиным, в условиях жесткого и нарастающего конфликта с западными странами.

"Вооруженные силы Российской Федерации в текущем году решали поставленные верховным главнокомандующим задачи в рамках жесткого противостояния с коллективным Западом, которое продолжает усиливаться и нарастать", — заявил он.

Во время того же заседания президент РФ Владимир Путин также выступил с резкой критикой в адрес Запада, заявив, что "Запад навязывает миру свои правила, но для него только одно правило — никаких правил".

Путин в свою очередь подчеркнул, что российские власти не могут игнорировать "красный предел", который Запад создает для России, и отметил, что Россия должна отвечать на эти действия.

В своих заявлениях Белоусов и Путин указали на то, что Россия и дальше будет активно противостоять западным государствам, в частности из-за своей военной деятельности. Важным аспектом является растущее напряжение между Россией и странами НАТО, которое, по оценкам российского руководства, продолжает усиливаться с каждым годом.

Минобороны РФ считает, что страна должна быть готова к разным военным сценариям в случае обострения ситуации, ставящей вопрос о дальнейшем усилении армии и стратегических подготовок в последующие годы.

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