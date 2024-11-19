В российском Брянске дроны попали по ракетному арсеналу: была полежала с детонацией (фото, видео)

Министерство обороны России обвинило Украину в атаке беспилотниками на три региона РФ. В Брянской области дроны поразили 67 арсенал главного ракетно-артиллерийского управления.

Об этом сообщил Андрей Коваленко, руководитель ЦПИ СНБО.

Коваленко сообщил: "В Брянской области зафиксирован удар по 67-му арсеналу ГРАУ РФ, где хранились артиллерийские боеприпасы, в том числе северокорейские, КАБы, зенитные ракеты и боеприпасы для РСЗО".

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По данным "Крымского ветра", атака на арсенал произошла 9 октября.

Минобороны РФ заявило, что утром российская ПВО сбила 12 дронов над Брянской областью и еще один – над Белгородской. Ранее сообщалось о перехвате 11 беспилотников в Ростовской области и одного – в Белгородской.

Губернатор Брянщины Александр Богомаз подтвердил работу ПВО, а местные паблики отметили, что слышали "очень громкие" взрывы: "Очень громко! Подробности выясняются!"

Напомним, дроны атаковали военный аэродром в Краснодарском крае России.

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