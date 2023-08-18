В российском Нижнем Новгороде вывесили украинский флаг напротив здания ФСБ (видео)

В российском Нижнем Новгороде напротив здания ФСБ вывесили огромный украинский флаг.

Как сообщается, желто-синее знамя местные жители заметили на улице Родионова.

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"Вчера на этом месте висел огромный пакет, но никто не догадался что внутри. Около шести часов утра пакет взлетел, а там…", — говорится в сообщении.

На место вызвали сотрудников МЧС.

Кто стоит за этой "вопиющей диверсией" против российской спецслужбы, достоверно неизвестно.

Напомним, сразу три единицы российской техники вместе с экипажами уничтожили воины ССО.

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