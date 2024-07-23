В российском порту 'Кавказ' дроны атаковали паромное судно оккупантов

Беспилотники атаковали паромное судно в порту "Кавказ" — погибший и пострадавшие. Инцидент произошел 23 июля 2024 года в Краснодарском крае россии.

Как сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале, на месте работают экстренные службы. Возгорание локальное, угрозы распространения огня нет.

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"В это утро беспилотниками было атаковано паромное судно в порту "Кавказ". Сейчас на месте работают экстренные службы. Возгорание локальное, угрозы распространения огня нет. К сожалению, среди членов экипажа и сотрудников порта есть пострадавшие и погибший... Пострадавшим оказывают всю необходимую помощь", – заметил он.

Порт Кавказ на карте Гугл. Источник: google.com.ua Порт Кавказ на карте Гугл. Источник: google.com.ua

В соцсетях появилась информация, что после атаки в сторону порта "Кавказ" ехали автомобили скорой помощи и пожарные.

"Все, в Z-пабликах комментарии закрыли и удалили, люди слишком много правды писать там стали о прилете по парому в порту "Кавказ"", – сообщает паблик "Крымский ветер".

Порт "Кавказ" расположен в северо-восточной части Керченского пролива на Таманском полуострове. Он занимает 46,5 га и является одним из крупнейших пассажирских портов России. Пропускная способность его грузовых терминалов составляет 27,5 млн тонн в год. По итогам 2023 года грузооборот порта вырос на 28,1%, до 21,4 млн.

18 июля 2024 года, напомним, Служба безопасности Украины совместно с ВМС ВСУ провела комбинированную атаку дронами по позициям российских боевиков в оккупированном Крыму.

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