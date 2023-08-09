В Румынии в горах обнаружили курган бронзового века со странными захоронениями (фото)

Археологи совершили поразительное открытие во время кампании в кургане ранних бронзовых суток в Рямеке, в румынских горах Апусени. Исследователи обнаружили доказательства характерных погребальных ритуалов.

Ритуалы включали частичное или полное отщепление (или удаление плоти, процедуру похорон) умершего, а также связывание конечностей во время погребения. Об этом сообщает G4Media.

Отмечается, что расчлененный скелет был найден в ингумационной могиле с костями рук и ног, крепко связанными в анатомически неестественном положении. Кроме того, нижняя челюсть смещена, и это не связано с процессом погребения; она была намеренно изменена относительно черепа.

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Некоторые кости скелета тоже отсутствуют, поэтому это не полный скелет. Этот факт можно отнести к практике воплощения известной практики среди определенных примитивных популяций и племен в Африке или Америке, где тела выставляли на открытых пространствах на специальных платформах, а птицы очищали мясо от костей. Впоследствии было проведено выборочное захоронение костей.

Тот факт, что длинные кости рук и ног крепко связаны, но соединены, указывает на преднамеренное связывание, напоминающее изогнутое положение, в котором обычно хоронили людей из этих сообществ в третьем тысячелетии до нашей эры.

Погребение принадлежит общине, которая соорудила курган в начале бронзового века. С точки зрения датировки, основанной на радиоуглеродных датах, полученных посредством анализа в лабораториях США, это захоронение приходится на период между 2800 и 2500 годами до нашей эры.

Напомним, археологи в Польше нашли скелет человека, жившего на Земле 7000 лет назад.

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