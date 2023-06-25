В самом сердце Стоунхенджу нашли ямы в возрасте 10 000 лет: самый древний след землепользования

При изучении учеными из Гентского (Бельгия) и Бирмингемского (Великобритания) университетов глубоких слоев почвы вокруг древних мегалитов Стоунхенджа с применением электромагнитных методов сканирования грунта и специально созданной программы полуавтоматической интерпретации данных оказалось, что там имеются сотни больших и тысячи меньших ям.

Об этом пишет Archaeological Science.

Ученые выдвинули теорию об их антропологическом происхождении и оказались правы. Самая большая — шириной более четырех метров и глубиной два метра — вырыта в меловой породе. Выкопать столько каменными орудиями в относительно жесткой породе очень трудно.

Возраст ямы – более десяти тысяч лет, то есть она была вырыта охотниками-собирателями эпохи раннего мезолита, населявших Британию после последнего ледникового периода. Она – пример древнейшего следа землепользования, обнаруженный в Стоунхендже.

В общей сложности археологи нашли более 400 засыпанных землей больших ям (каждая диаметром более 2,5 метра), шесть из которых были раскопаны в возрасте от раннего мезолита (примерно восемь тысяч лет до нашей эры) до средней бронзовой эпохи (приблизительно 1300 лет до нашей эры).

Что касается мезолитической ямы, то ученые предполагают, что она была вырыта в качестве ловушки для большой дичи. Она не только одна из самых ранних из немногих мезолитических стоянок вблизи Стоунхенджу (но и самая крупная из известных раннемезолитических ям на северо-западе Европы).

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Промежуток времени между ранними и поздними ямами – семь тысячелетий. При том как самому Стоунхенджу не более 3,2 тысячи лет. Следовательно, деятельность людей, которые здесь жили, менялась, но они продолжали копать ямы. Их цель пока неясна. И если в ямы-ловушки времен мезолита можно поверить, то аналогичные образования неолита выглядят странно, ведь на тот момент дичи было не так много и фокус внимания сместилось к земледелию.

Пока ученые только ищут ответы на эти вопросы.

Напомним, в Испании нашли поэму Вергилия, выгравированную на 1800-летней римской амфоре.

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