В Саудовской Аравии археологи обнаружили тысячи костей животных и останки 9 человек, которым 7000 лет

В Саудовской Аравии археологи раскопали могильник, которому 7000 лет. Здесь были найдены тысячи костей животных и останки, которые принадлежали как минимум 9 людям.

По данным Live Science, кости животных и остатки людей находились в мустатиле – это культовое сооружение древних племен. Они являются масштабным каменным прямоугольным сооружением из песчаника и базальта.

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Эти конструкции отличались низкими стенами без каких-либо отверстий и отсутствием кровли – признак того, что мустатил не использовали в качестве жилья или отряда для скота.

Недавно раскопанный мустатил имеет размер 40х2 м, а каменные стены имеют толщину до 2 м. Человеческие кости, найденные здесь во время раскопок, принадлежали как минимум девяти людям: двум младенцам, пяти взрослым, подростку и еще одному человеку, пол и возраст которого не установлен.

Внутри мустатила археологи обнаружили более 3000 фрагментов останков животных, общий вес которых составляет около 25 кг. Среди находок немало черепов крупного рогатого скота и коз. Установлено, что тела людей были похоронены спустя несколько веков после того, как здесь покинули трупы животных.

Напомним, в Израиле обнаружили артефакты, которые использовались для древних магических ритуалов.

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